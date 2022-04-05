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Белый дом: Россия готовится к атакам на востоке и юге Украины

Джейк Салливан (архивное фото)

В данный момент Россия, скорее всего, изменяет цели, которые она намеревалась достичь в ходе войны в Украине, заявил в понедельник во время брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По данным Соединенных Штатов, Россия планирует перебросить десятки тысяч солдат на восток Украины и на юг страны, сосредоточив внимание на этих регионах. Наиболее вероятная цель - "окружить и сокрушить" украинскую военную группировку в этих регионах, - сказал Джейк Салливан, -"следом Россия может воспользоваться любым тактическим успехом, чтобы представить это как достижение и замаскировать предыдущие военные провалы".

По словам Салливана, следующий этап войны может оказаться затяжным, поскольку российские войска обладают численным преимуществом на востоке Украины и они намерены взять под свой контроль более значительные территории чем те, что находились под контролем сепаратистов до начала войны. На юге Россия, скорее всего, попытается удержать в своих руках Херсон. Одновременно, она будет продолжать наносить ракетные удары по всей территории Украины, включая Киев, Харьков, Львов, Одессу.

Джейк Салливан сообщил о том, что в ближайшие дни администрация Байдена объявит о выделении Украине новой военной помощи. Белый дом также ведет переговоры с союзниками о новых санкциях в отношении экспорта российских энергоносителей.

Свидетельства массовых убийств мирных жителей в украинском городе Буча во время его оккупации российской армии, появившиеся в последние дни после ухода из города российской армии, вызвали резкие заявления лидеров западных стран, сообщивших о готовности ввести новые санкции против России и готовности помочь в сборе данных для проведения суда над виновными в военных преступлениях. В понедельник президент США Джо Байден призвал привлечь к суду президента России Владимира Путина за военные преступления.

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