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NYT: убийство мирных жителей в Буче произошло при российских военных

Могила во дворе жилого дома, Буча, Украина, 3 апреля 2022 года

Анализ спутниковых снимков опровергает сообщения Минобороны России о том, что убийство мирных жителей в Буче, в пригороде Киева, произошло после того, как российская армия покинула населённый пункт 30 марта. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, видео и спутниковые снимки позволяют говорить о том, что тела убитых появились на улице более трёх недель назад. В это время Буча находилась под контролем российских военнослужащих.

На одном из видео, снятого членом местной администрации 2 апреля, видно множество тел на Яблунском переулке. Спутниковые снимки, предоставленные The New York Times компанией Maxar Technologies, показывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта.

Некоторые из тел лежали рядом с предположительно ударной воронкой. Другие находились возле брошенных машин. Три тела лежали рядом с велосипедами. У некоторых руки связаны за спиной белой тканью. Причины смерти неясны, пишет The New York Times.

На втором видео, снятом в Яблунском переулке, видны ещё три тела. Одно лежит рядом с велосипедом, другое возле брошенной машины. Анализ спутниковых снимков позволяет судить, что брошенная машина и тело появляются между 20 и 21 марта.

Россия все обвинения в убийствах мирных граждан в Буче категорически отвергает. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что события в пригороде Киева — очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных. По словам Небензи, у Москвы есть фактические доказательства того, что российская армия не имеет отношения к зверствам.

Россия настаивала на созыве 4 апреля Совбеза ООН из-за событий в Буче, но получила отказ от Великобритании как председательствующей страны. Небенза назвал этот шаг "беспрецедентным в практике Совбеза".

В свою очередь британское председательство решило совместить запрошенную Россией встречу по Буче со встречей Совбеза по Украине, назначенной на вторник, 5 апреля.

  • Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьёзное военное преступление.
  • Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и "постановкой киевского режима для западных СМИ".

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