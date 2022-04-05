"Логика конфликтов в Украине и Югославии пугающе похожа"

Уже несколько дней сотрудники ритуальной службы в украинском городе Буча в Киевской области собирают тела убитых там мирных жителей. Речь идет уже о более чем трехстах погибших. Радио Свобода удалось выяснить с помощью открытых источников, какие войсковые соединения находились в Буче в начале и в конце оккупации города – в их числе десантники из подразделений, "прославившихся" зачистками в Чечне, ОМОН из Кемерова и "кадыровцы", а также морские пехотинцы из Владивостока и мотострелки из Хабаровска.

Жителей Бучи убивали без видимых причин, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он обращался к матерям российских солдат.

Несмотря на огромное количество свидетельств местных жителей, пленных российских солдат, видео- и фотоматериалы, российские власти продолжают отрицать причастность российской армии к совершенным в Буче и других украинских городах злодеяниям. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который ранее говорил, что информация из Бучи должна быть проверена, теперь называет случившееся в Буче "подлогом" и "хорошо срежиссированным трагическим шоу". А вот что заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как можно было устроить такой чудовищный подлог даже за те дни, которые были, как утверждает Лавров, в распоряжении властей Бучи, Лавров не пояснил. Не объяснил он и появление видеозаписей, на которых отчетливо видно, как российские военные гражданской почтой отправляют из Беларуси посылки больших размеров. Газета NYT написала сегодня, что спутниковые снимки доказывают, что мирных жителей убивали в Буче в то время, когда город контролировали российские военные. Кроме того, в заявлении Министерства обороны России от 1 апреля говорилось, что "российские морские пехотинцы ведут зачистку населенных пунктов в Киевской области". Это тоже не согласуется со словами Лаврова.

Владимир Зеленский посетил город Буча и пообщался там с журналистами. Несмотря на весь ужас случившегося, он говорил о том, что Украина продолжит переговорный процесс, предупредив при этом Россию, что каждый новый день войны делает успех переговоров все менее вероятным, учитывая чувство ожесточения по отношению к России, которое охватывает украинский народ после учиненных российскими солдатами зверств. Зеленский пригласил посетить Бучу бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози, напомнив им решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором Украине в членстве в Североатлантическом союзе было отказано.

Расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе агрессии России против Украины, уже началось. О готовности рассматривать иски уже заявили суды разных юрисдикций. Расследование, возможно, продлится очень долго, но, пожалуй, впервые мы имеем дело с не анонимной войной.

Зверства в Буче многие сравнивают с кровавыми событиями в ходе войны в бывшей Югославии в 1990-х годах. Об этой исторической параллели в сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" рассказывает Андрей Шарый, специалист по странам Балканского полуострова, автор книг о войне в бывшей Югославии и о работе Международного трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии.

А Министерство иностранных дел России обратило внимание, что сегодня исполняется 780 лет со дня так называемого Ледового побоища на Чудском озере в нынешней Псковской области, битвы войск под командованием Александра Невского против Ливонского ордена. "Успешное отражение иностранной агрессии во многом определило будущее нашей страны, способствовало формированию сильного, централизованного российского государства", – говорится на сайте МИД. Историк Ярослав Шимов значение Ледового побоища для истории России преувеличивать не склонен.

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