Музыка против языка преступной агрессии и бессовестной лжи

Весь мир в минувшие выходные обошли страшные кадры фото- и видеохроники из городов под Киевом, освобожденных украинскими войсками после почти месяца российской оккупации. Перед глазами украинских военных предстали улицы, усеянные телами мирных жителей. Некоторые из них были со связанными за спиной руками, с огнестрельными ранениями в голову. Братские могилы, разграбленные дома. "Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи", – написал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Россия обвиняет Украину в "провокации". Даже такие свидетельства Кремль считает лживыми.

Агрессия России против Украины продолжается уже 40 дней. Несколько дней назад Минобороны России объявило о завершении первого этапа "специальной военной операции", после чего российские войска стали перебрасываться в район Донбасса, где продолжаются тяжелые бои. Завершение этого "первого этапа", который, как объяснял представитель минобороны Игорь Конашенков, предусматривал отказ от штурма городов ради сохранения жизней мирных жителей, не отменило обстрелы гражданских объектов в Украине. В воскресенье только в Харькове погибли около 10 человек, более 30 ранены. О том, в чем заключается дальнейшая стратегия российских войск, рассуждает украинский военный эксперт Михаил Самусь.

В России пополнился список иностранных агентов. Примечательно, что в него попал историк Евгений Понасенков – фигура очень противоречивая. Но объявление его иностранным агентом стало для многих неожиданностью. Впрочем, Понасенков своим новым статусом гордится.

В субботу в Дюссельдорфе прошел благотворительный концерт в поддержку Украины "Евгений Кисин и друзья", в котором вместе с пианистом Евгением Кисиным участвовали скрипач Гидон Кремер и виолончелисты Гиедре Дирванаускайте и Давид Герингас. Билеты в полуторатысячный концертный зал "Тонхалле" были распроданы в считаные дни, выручка от них – почти сто пятьдесят тысяч евро – пойдет на покупку медикаментов для Украины.

Почти 8 лет назад, в сентябре 2014 года, Гидон Кремер вместе со своим оркестром "Кремерата Балтика" дал благотворительный концерт в поддержку Украины в Дрездене. Слова, сказанные им тогда в интервью Радио Свобода, актуальны и сегодня.

В этот раз Гидон Кремер исполнил "Реквием" композитора Игоря Лободы – живущего и работающего в Германии музыканта из Грузии, украинца по отцу, армянина по матери. Автор использовал в качестве музыкальной цитаты украинскую народную песню "Реве та стогне Днiпр широкий". "Реквием" посвящен памяти погибших на войне в Украине. В программе концерта были также произведения Валентина Сильвестрова, Дмитрия Шостаковича, Евгения Кисина, Фридерика Шопена и Иоганна Себастьяна Баха, Петериса Васкса и Джона Корильяна.

Публика приветствовала исполнителей овацией.

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