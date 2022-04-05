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Алкоголь, самокат и кондиционеры. Посылки российских солдат

Алкоголь, самокат и кондиционеры. Посылки российских солдат
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Алкоголь, самокат и кондиционеры. Посылки российских солдат

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Проект "Беларускі Гаюн" опубликовал данные о российских военных, которые 2 апреля отправляли домой крупногабаритные посылки из офиса курьерской службы в Мозыре. Как утверждают авторы расследования, солдаты отправили более двух тонн вещей за один день. Они предполагают, что отосланные военными вещи – результат грабежа домов украинцев в тех городах, которые находились под российской оккупацией. Независимо эту информацию в условиях военного времени проверить пока не представляется возможным. По меньшей мере 11 посылок общей массой 1,8 тонны были отправлены в Рубцовск (Алтайский край). В них были инструменты, музыкальные колонки, стол, палатка.  Посылка массой 60 килограммов с аккумуляторами и запчастями для компьютера была отправлена в Горняк (Алтайский край). Еще одна, массой 85 килограммов с одеждой — в Читу (Забайкальский край). В Уссурийск (Приморский край), где расположен штаб 5-й общевойсковой армии, отправилась посылка на 140 килограммов с запчастями и кондиционерами. Одежда и рыболовные принадлежности на 60 килограммов  отправились в Биробиджан (ЕАО). Сибирь.Реалии подтвердили существование нескольких мобильных номеров, указанных в расследовании "Беларускi Гаюн" — один из предполагаемых военнослужащих был в сети 4 апреля. Авторы расследования утверждают, что у солдат видны шевроны 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, который дислоцируется в Феодосии (Крым).

Проект "Беларускі Гаюн" опубликовал данные военнослужащих России, которые 2 апреля отправляли крупногабаритные посылки из офиса курьерской службы СДЭК (CDEK) в Мозыре (Белоруссия) в города России.

Как утверждают авторы расследования, солдаты отправили более двух тонн вещей за один день. Они предполагают, что отосланные военными вещи – результат грабежа домов украинцев в тех городах, которые находились под российской оккупацией. Независимо эту информацию в условиях военного времени проверить пока не представляется возможным.

По меньшей мере 11 посылок общей массой 1,8 тонны были отправлены в Рубцовск (Алтайский край). В них были инструменты, музыкальные колонки, стол, палатка.

Посылка массой 60 килограммов с аккумуляторами и запчастями для компьютера была отправлена в Горняк (Алтайский край). Еще одна, массой 85 килограммов с одеждой — в Читу (Забайкальский край).

В Уссурийск (Приморский край), где расположен штаб 5-й общевойсковой армии, отправилась посылка на 140 килограммов с запчастями и кондиционерами. Одежда и рыболовные принадлежности на 60 килограммов отправились в Биробиджан (ЕАО).

Сибирь.Реалии подтвердили существование нескольких мобильных номеров, указанных в расследовании "Беларускi Гаюн" — один из предполагаемых военнослужащих был в сети 4 апреля.

Авторы расследования утверждают, что у солдат видны шевроны 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, который дислоцируется в Феодосии (Крым).

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