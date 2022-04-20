Время Свободы:"Свои "Бучи" есть везде, где прошли российские варвары"

Защитники Мариуполя обратились к мировым лидерам с просьбой помочь им выйти из города по гуманитарному коридору в третью страну***Страны НАТО не фиксировали удары по своим конвоям, доставляющим оружие украинской армии***Оккупационные власти в захваченных районах Украины пытаются организовать «референдумы» о провозглашении «народных республик»***Неудачей закончилась попытка оппозиции в Грузии перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая