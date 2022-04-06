Книгу издал - в тюрьму попал

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8 сентября 1965 года в Москве был арестован писатель Андрей Синявский, через несколько дней арестовали его друга поэта Юлия Даниэля. За что? За книги, издаваемые за рубежом. Что грозило советским авторам, публикующимся в тамиздате, как рукописи доставляли на запад и кто писал "покаянные письма" - в пятом эпизоде "Пустой полки".



Личные истории читавших сам- и тамиздат мы собрали с помощью проекта Линор Горалик PostPost.Media, ваши воспоминания присылайте на svoboda.podcasts@gmail.com