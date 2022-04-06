Фильм Радио Свобода отмечен на фестивале "Артдокфест"

Объявлены победители “АртдокСети”, последнего конкурса независимого фестиваля документального кино “Артдокфест”, который уходит с российских площадок из-за давления властей и радикальных "патриотических" групп. “АртдокСеть” включает документальные фильмы, созданные специально для интернет-платформ или размещенные на них. Это второй по статусу конкурс "Аритдокфеста".

Главный приз получил фильм Марии Борзуновой “Страна в изгнании” о протестах в Беларуси и судьбах их участников. Лучший фильм – работа Анны Немзер “Кандидатка в президентки” о политике Галине Старовойтовой . Обе ленты спродюсированы телеканалом “Дождь”. Как отметила на церемонии в zoom Мария Борзунова, вынужденная уехать в Грузию после закрытия телеканала, ей пришлось разделить судьбу героев своей ленты. Анна Немзер, принимая награду, упомянула об антивоенной деятельности Галины Старовойтовой.

Специальный приз жюри получила короткометражка Константина Селина “Третья волна” о борьбе с эпидемией коронавируса в провинциальном городе. Специальным упоминанием жюри отмечен фильм "Карета подана" режиссёра Максима Пахомова с формулировкой “за создание точной картины последней волны уличных протестов в России”. Это короткометражная лента из проекта “Признаки жизни” Радио Свобода. На конкурс “АртдокСеть” было представлено три работы проекта.



Международный фестиваль независимого документального кино “Артдокфест”, основанный в 2007 году дирекцией российской Национальной премии в области неигрового кино “Лавровая ветвь”, в 2014 году перенес часть программ в Ригу и Санкт-Петербург. Фестиваль неоднократно подвергался политическому давлению из-за фильмов, показывающих военные действия в Украине, уличные протесты в России и Беларуси, документальных портретов лидеров оппозиции.

В этом году московская часть документального форума должна была проходить под девизом "Мы за мир!". После срыва церемонии открытия в московском кинотеатре КАРО-Октябрь президент “Артдокфеста” режиссер Виталий Манский объявил об уходе из России. Тем не менее, в кинотеатре “Пионер” 6 апреля состоялся показ фильма “Художники Перестройки” из программы специальных показов. 7 апреля фестиваль завершится французским конкурсным фильмом “Тоска по острову” о русских эмигрантах. При отмене сеансов зрители получают доступ к онлайн-просмотру.