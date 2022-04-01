"Россия проиграла в этой войне". "Артдокфест" уходит из страны

Международный фестиваль авторского документального кино "Артдокфест" в России проходить не будет. Об этом его организаторы сообщили в социальных сетях. Накануне в Москве власти отменили открытие фестиваля по надуманному предлогу, а его основателя режиссера Виталия Манского облили краской, предположительно, активисты прокремлевского движения "НОД".

В официальном заявлении дирекции фестиваля говорится, что все 15 лет своего существования он отстаивал честность документального кино как искусства. Организаторы "Артдокфеста" вопреки различным формам цензуры, связанной с текущей политической ситуацией и требованиями разных представителей властей, принимали решение продолжать проводить фестиваль .

В этом году из программы были удалены практически все фильмы, связанные с актуальной повесткой. Цензуре подверглись даже фестивальные ролики и печатная продукция. Таким образом, уничтожение фестиваля произошло до его открытия. "Культурное событие, имеющее своим главным принципом верность реальности, не может и не должно существовать в обстоятельствах торжества лживой мифологии и запрета на правду. Мы вернемся в свободную и демократическую Россию. Мы в это верим", –​ заявили организаторы "Артдокфеста".

В четверг в кинотеатр "Октябрь", где должно проходить открытие фестиваля, поступил звонок о минировании. Зрителям пришлось покинуть здание. Затем полиция призвала всех посетителей фестиваля расходиться. Основателя "Артдокфеста" режиссёра-документалиста Виталия Манского облили красной краской у входа в кинотеатр.

Позже Манский записал в фейсбуке обращение, в котором сообщил, что фестиваль "открылся и закрылся".

О настоящем и о будущем фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский рассказал в интервью Радио Свобода:

Попытки провести фестиваль – важнее рисков и негативных последствий

– Решение о закрытии в России принималось коллегиально, потому что мы взвешивали все за и против, в том числе в контексте того, что в России почему-то называется "специальная военная операция". Мы поняли: то, что мы попытаемся провести фестиваль, важнее, чем те риски и негативные последствия, которые могут в результате образоваться. Да, мы не предполагали, что фестиваль вообще не дойдет до своей середины или последних дней. Да, мы готовились к этим рискам, потому что сообщали зрителям, что если вдруг будут какие-то срывы, они получат доступ к фильмам, на которые купили билеты, и так далее. Поэтому это не было нашим непродуманным, невзвешенным и безответственным решением.

–​ Кто может стоять за срывом фестиваля и нападением лично на вас?

Современная Россия не может существовать вместе с правдой, честью и достоинством

– Мы же понимаем, что фестиваль закрылся в России не потому, что меня кто-то облил красной, зеленой или фиолетовой краской. Фестиваль в России закрылся, потому что это такова реальность современной России. Она не может существовать вместе с правдой, с честью, с достоинством, с каким-то естественным ходом жизни. То, что сейчас происходит в России, абсолютно противоестественно. И в этой противоестественности "Артодокфест" является чужеродным явлением. Мы хотели его сохранить. Мы хотели дать пространство, где если нельзя говорить, то хотя бы можно в одном месте молчать. Мы думали об этом, когда рассчитывали на то, что фестиваль пройдет. Но реальность сильно изменилась. Она меняется ежедневно, даже когда псевдопереговорщики на Украине как-то недостаточно жестко произносят свою риторику, уже вскипяченная пропагандой масса кричит: "Как так! Предатели! А где же парад победы на Крещатике?!" В этой ситуации о каком фестивале "Артдокфест" можно говорить?! Происходит тотальная трагедия, гуманитарная трагедия в государстве РФ.



– Вы давний противник и критик путинского режима и войны России против Украины. Как вы думаете, как закончится эта война? Каковы будут ее последствия?

Россия эту войну уже проиграла

– Как кончится война – мне сказать трудно. У меня есть очень яркое желание того, как бы я хотел, чтобы она кончилась, но дальше начинается вангование. А вот последствия уже очевидны. Даже если война кончится какими-то мирными соглашениями и прочее, прочее, прочее, Россия в любом случае в этой войне проиграла, даже если она закончится парадом победы на Крещатике. Россия проиграла! И этот проигрыш каждый россиянин будет своим горбом выносить десятилетиями, своей личной судьбой, своей семьей, своими близкими, своим будущим. Даже если у этих россиян не проснется совесть, они будут эту трагедию выносить своим комфортом, черт возьми.

– Есть ли будущее у фестиваля "Артдокфест" и российской документалистики в принципе?

Я думаю, что кино будет продолжаться и развиваться

– Конечно, у фестиваля "Артдокфест" есть будущее. Мы несколько лет назад учредили вместе с нашими латвийскими коллегами фестиваль "Артдокфест Рига", где конкурсная программа проходит без каких-либо цензурных ограничений, где открыто, свободно собираются кинематографисты, обсуждают, вырабатывают тенденции, где работает жюри. Есть нормальная человеческая цивилизованная индустриальная зрительская жизнь. Вопрос следующий – российское документальное кино. Например, сейчас и Россия, по сути дела, занимается самоизоляцией, и мир отвернулся от России. Чисто практически мы не можем привезти в Латвию на фестиваль российских документалистов – и это серьезная проблема. Но это проблема не наша, это проблема государства, которое, по сути, вернуло людей в крепостное право. Они теперь привязаны к своим как бы помещикам и лишены паспортов, по крайней мере, загранпаспорта сейчас во многом превращаются в сувенир из прошлой жизни. Но мы думаем над тем, как мы можем помогать тем авторам, которые этого заслуживают, которые, конечно же, не будут получать никакой государственной поддержки. У нас для этого есть инструментарий. Я думаю, что кино будет, может быть, не так ярко, но будет продолжаться, развиваться, тем более что технологии позволяют снимать кино достаточно экономично, вне индустрии, вне государственного контроля. И мы таким фильмам будем помогать, и такие фильмы уже снимаются. Мы как фестиваль за ними следим, и как институция по мере сил будем помогать, иногда даже просто прямыми инвестициями, – говорит основатель фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский.

Фестиваль документального кино "Артдокфест", который проводится ежегодно, неоднократно подвергался нападкам и давлению со стороны российских властей под различными предлогами. Режиссер-документалист Марина Разбежкина, которая также присутствовала на открытии фестиваля в Москве, которое так и не случилось, полагает, что его организаторы приняли правильное решение, объявив об уходе "Артдокфеста" из России:

Это было изощренное издевательство, потому что организаторы долго все согласовывали во всех инстанциях

– Я согласна с организаторами, потому что это нельзя было так долго терпеть. Понятно, что чем дальше, тем больше будет проблем, и фестиваль перестанет быть тем, чем он должен был быть – независимым фестивалем документального кино. Ведь главным было даже не нападение на Виталия Манского. Это было достаточно изощренное издевательство, потому что я знаю, как организаторы очень долго согласовывали во всех инстанциях программу и убрали все, что может не соответствовать сегодняшнему почти военному положению, в котором мы живем. Фестиваль получил разрешение на свое существование 31 марта. И вдруг где-то за 15 минут до начала раздался какой-то звонок, все были выгнаны из зала. Мы говорили с охранниками, которые нас выгоняли, о том, что, видимо, заложена бомба и так далее. Так бывало часто. Но сейчас все, сейчас уже не с кем было разговаривать. А то, что этот парень (это, видимо, НОДовцы) из НОДа пришел с краской, то это как-то очень обычно. НОДовцы уже не первый раз (они, видимо, очень любят документальное кино) посещают это мероприятие, и не в первый раз они приходят именно вместе с полицией. Я подозреваю, что у них какой-то хороший альянс друг с другом, потому что появляется полиция, вызванная для того, чтобы убрать людей из кинотеатра, и тут же появляются НОДовцы. Их было несколько человек, они охраняли этого смельчака с кофейным стаканчиком, в котором оказалась краска.

– Сейчас очень многие люди рассуждают о том, что ждет Россию после того, как она развязала войну с Украиной. Что ждет российскую культуру, искусство, и в частности, документалистику в этом новом сложном историческом контексте?

Пока на людей сбрасывают бомбы, я бы не говорила о культуре

– Я плохой предсказатель в этом смысле. Я думаю, что ситуация гораздо более драматичная, чем мы себе представляем. Пока на людей сбрасывают бомбы, я бы не говорила о культуре, которая должна развиваться. Я постоянно интересуюсь тем, что происходит в Украине… Не знаю, мне даже неловко говорить о развитии культуры. Мы должны это все пережить вместе с ними. У нас есть собственное страдание по этому поводу, которое несравнимо, конечно, со страданиями людей, живущих под бомбами. Но мы подождем и будем как-то, во-первых, желать, чтобы весь этот ужас закончился как можно быстрее, а потом уже будем находить какой-то общий язык, будем пытаться находить общий язык с людьми, которые пострадали, собственно, от нас. Хотя я не давала никому разрешения от своего имени сбрасывать бомбы, и мои друзья не давали такого разрешения, и вы не давали такого разрешения. Это совершенно ужасно, что от нашего имени уничтожили города Украины, уничтожили человеческие жизни. Человеческая жизнь собирается по таким маленьким крохам. Мы, документалисты, знаем, как ценно людям все в этой жизни, любая мелочь, любая незначительная мелочь. И вдруг это все исчезает, и люди отправляются в какое-то странное путешествие, которое не зависит от них: ведь они туда совсем не собирались. Они должны искать место, где они смогут поспать, место, где они смогут поесть и так далее. Это очень страшная история. Я не думала, что на моем веку она случится.



– Сейчас многие люди уезжают из России. Вы для себя как-то этот вопрос решили?

Нет, дорогой, я эту землю тебе не оставлю

– Я для себя решила вопрос, хотя я считаю, что у меня никаких претензий ни к кому нет и каждый решает свою судьбу по-своему. У каждого свой уровень страха. Я не уеду. Когда вчера охранник мне сказал: "Быстрее бы вы все уехали отсюда", я подумала: "Нет, дорогой, я не оставлю тебе эту землю. Это моя земля. Я здесь родилась, я здесь жила. У меня воспоминания о ней. Я вам ее не оставлю. Я посмотрю этот страшный сериал до конца", – рассказала режиссер-документалист Марина Разбежкина.

В программах "Артдокфеста" должны были участвовать три фильма документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни" – "Карета подана" Максима Пахомова (о протестах после ареста Алексея Навального), "Сами разберутся" Сергея Хазова-Кассиа (о буллинге в школах), "Подростки и котики" Егора Исаева (о группе взаимоподдержки "трудных" детей), а также фильм берлинского корреспондента Радио Свобода Юрия Векслера "Я жил при пяти диктатурах" (о музыканте Хелмуте Штерне).