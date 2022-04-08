"Hey Hey Rise Up!" Группа Pink Floyd поддержала Украину

По железнодорожному вокзалу украинского города Краматорск в Донецкой области в пятницу был нанесён ракетный удар. Сообщается о десятках погибших, по предварительным данным их более 50, около 100 человек ранены.

Краматорск находится под контролем Украины. В момент удара на вокзале было множество мирных жителей, стремившихся эвакуироваться. Представители украинских властей, в частности глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко, первоначально заявили, что удар был нанесен ракетой "Искандер". Судя по опубликованным фото обломков ракеты, по всей видимости, речь идёт о другой ракете – "Точке-У". Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии написал, что удар был нанесён именно этой ракетой. Он обвинил в обстреле российские войска. На обломке ракеты видна надпись "За детей".

Сепаратисты так называемой "ДНР" утверждают, что удар нанесли украинские войска. У Украины есть на вооружении ракетные комплексы "Точка-У". Группа экспертов Conflict Intelligence Team установила, что в нынешней войне российская сторона также применяла эти ракеты – несмотря на утверждения, что у неё нет их на вооружении. Предыдущий случай применения "Точки-У" с большим количеством жертв был 14 марта нынешнего года, когда удар этой ракетой был нанесён по центру Донецка, тогда погибли 17 человек. Стороны также обвинили в этом ударе друг друга.

После отвода российских войск от Киева и Чернигова именно в Донбассе следует ожидать резкого обострения обстановки. Губернатор Луганской области Украины Сергей Гайдай заявил, что украинские войска готовятся к отражению масштабного наступления подразделений армии России и формирований "ДНР" и "ЛНР".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью британском телеканалу Sky News признал серьезные потери российских войск в Украине. Корреспондент Sky News спросил у Пескова, не считает ли он унизительными для армии России итоги месяца с лишним войны, в ходе которых она потеряла 6 генералов. Пескова также попросили назвать цифру потерь. Песков цифру не назвал, но сказал, что "потери очень серьезные" и "это большая трагедия" для России.

В Екатеринбурге бывший мэр города и бывший депутат Госдумы России Евгений Ройзман приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей по все чаще применяемой в России статье УК о "дискредитации" вооруженных сил. Обвинения Ройзману были предъявлены в связи с его публикацией в соцсетях по поводу агрессии России против Украины. От слов своих Ройзман не отказывается и удалять пост не намерен. Хотя бы потому, что это теперь бессмысленно.

Конкретные цели предпринятой Россией военной агрессии против Украины остаются непонятными. Что такое "изменение мирового порядка", на котором настаивает Кремль, точнее, как эти задачи можно решить с помощью войны? Почему ради этих задач Кремль готов идти на такие жертвы среди мирного населения Украины? Что же такое пресловутая "денацификация" Украины, разговоры о которой продолжаются на российском телевидении? Почему ради защиты русского языка в Украине обстреливаются и уничтожаются жилые кварталы русскоязычных Харькова и Мариуполя? Ниже приведен фрагмент брифинга Марии Захаровой 6 апреля. Его, возможно, можно считать вырванным из контекста. Но именно в таком виде он разошелся по социальным сетям.

Культовая британская рок-группа Pink Floyd записала первую с 1994 года песню под названием "Hey Hey Rise Up", объявив, что все средства от продажи сингла пойдут на гуманитарную помощь для Украины. Вокалист и гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор, комментируя выход нового сингла, заявил, что вся группа "испытывает ярость и разочарование от подлого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства её жителей". В композиции использован вокал Андрея Хлывнюка – лидера украинской группы "Бумбокс", который ранее вступил в ряды территориальной обороны Киева.

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