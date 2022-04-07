Но Фейсбуком не брезгует. Захарова обрушилась на западные СМИ

Убийства мирных жителей в украинском городе Буча остаются главной темой. Россия продолжает категорически отрицать свою причастность к ним, равно как и факты мародерства среди российских солдат. Представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге обвинила западные средства массовой информации, прежде всего американские, в соучастии в преступлениях в городе Буча.

Мария Захарова призвала всех посмотреть видео, записанное мэром города Буча 31 марта, в котором он не упоминает о гибели мирных жителей. По предположению Захаровой, это видео будет удалено американскими интернет-платформами. Которыми она, кстати, исправно пользуется, хотя компания Meta, владеющая Фейсбуком, Твиттером и Инстаграмом, признана в России экстремистской организацией. Если исходить из предложения Захаровой выяснить, привозили ли украинские силовики в Бучу трупы или расстреливали людей там, то выяснять предстоит, каким образом в наше время можно, не оставив следов, убить такое количество людей разных возрастов, мужчин и женщин, разбросать тела по братским могилам, улицам, подвалам, колодцам и даже бочкам, сфабриковать видео расстрела из российской БМП велосипедиста и спутниковые снимки с телами, лежащими на улицах, а также видео из почтового отделения в Беларуси, на котором отчетливо видны российские военные, отправляющие посылки. А еще нанять десятки людей, имитирующих горе на уровне актеров высочайшего класса и придумывающих на ходу истории об убийствах российскими солдатами мирных граждан.

Каждый новый день российской агрессии приводит к все более сильному ожесточению украинцев в отношении России и россиян. Об этом говорит мэр города Тростянец в Сумской области Юрий Бова.

Российские официальные представители беспрерывно отмечают, что сообщения о массовых убийствах мирных граждан якобы выплыли на свет в тот момент, когда появилась надежда на прогресс на мирных переговорах. Они также напоминают, что решение Минобороны России о "снижении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях" было принято ради успеха на переговорах. Однако посетивший Чернигов советник главы Офиса президента Украины по вопросам обороны и безопасности Алексей Арестович прямо заявляет, что российские войска были отведены после того, как потерпели на этих направлениях сокрушительное поражение.

В сети появились видеозаписи того, как в почтовом отделении в белорусском городе Мозырь российские военные отправляют посылки крупных размеров. Предположительно, это вещи, награбленные во время оккупации украинских городов. Также появились предположения о том, что в больницы Беларуси доставляются российские солдаты, рывшие окопы в так называемом "Рыжем лесу", районе, наиболее пострадавшем от радиации после Чернобыльской катастрофы 1986 года.

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