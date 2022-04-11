Джамиля и Олеся: "Чехи сейчас возвращают свой старый долг"
В тот момент, когда ваш пациент, который не болен каким-то психическим заболеванием, но просто хочет идти и убивать кого-то собственными руками, вы чувствуете, что чисто культурно, антропологически имеете дело с явлением, с которым вас никто никогда не учил работать.
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