Джамиля и Олеся: "Чехи сейчас возвращают свой старый долг"

В тот момент, когда ваш пациент, который не болен каким-то психическим заболеванием, но просто хочет идти и убивать кого-то собственными руками, вы чувствуете, что чисто культурно, антропологически имеете дело с явлением, с которым вас никто никогда не учил работать.