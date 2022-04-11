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Лицом к событию. Россия в блокаде

Лицом к событию. Россия в блокаде
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Лицом к событию. Россия в блокаде

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Что несет россиянам эскалация военных действий РФ в Украине, ведущая к усилению санкций? Обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев и военно-политический эксперт Юрий Федоров. Ведет передачу Михаил Соколов.

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