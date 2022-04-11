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Время Свободы: "Как у Жукова у российской армии теперь не получится"

Время Свободы: "Как у Жукова у российской армии теперь не получится"
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Время Свободы: "Как у Жукова у российской армии теперь не получится"

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В Краматорске, где в пятницу в результате обстрела вокзала погибли около 60 человек, готовятся к отражению российского наступления*** Газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что Россия готовит наступление и на Днепр***Плакат с цитатой из речи Владимира Путина признан дискредитирующим российскую армию***Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев и прогулялся по его улицам вместе с Владимиром Зеленским***Эммануэль Макрон вышел вместе с Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции*** Как российская агрессия против Украины сказывается на восприятии российских произведений искусства?***Лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук обвинил россиян в том, что они потворствуют агрессии России против Украины

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