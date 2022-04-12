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Время Свободы:"Путин настроен только на кровь".Судьба Украины решится в боях в Донбассе

Время Свободы:"Путин настроен только на кровь".Судьба Украины решится в боях в Донбассе
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Время Свободы:"Путин настроен только на кровь".Судьба Украины решится в боях в Донбассе

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Очагом сопротивления украинских войск в Мариуполе остается завод «Азовсталь», поступают неподтвержденные сообщения о применении российскими военнослужащими отравляющих веществ***Канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру не удалось убедить Владимира Путина пойти на мирное урегулирование конфликта в Украине*** Владимир Путин считает «понятными» и «благородными» цели агрессии России против Украины***По данным журналистов расследователей в ФСБ проводятся чистки среди сотрудников, отвечавших за «украинское направление»***В Москве по обвинению в неповиновении полиции арестован оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза

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