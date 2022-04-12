Дороги к свободе. Патриарх против паствы

Как сложатся отношения РПЦ и УПЦ, священники которой шокированы поддержкой войны? Собеседники Виталия Портникова - Тарас Антошевский, шеф-редактор Религиозной-информационной службы Украины и Сергей Чапнин, научный сотрудник Центра православных христианских исследований Фордхэмского университета.