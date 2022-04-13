Лицом к событию. Жить как в Иране: чем РФ грозит нефтяное эмбарго?

Реальна ли угроза бойкота российских углеводородов со стороны Европы? Повлияет ли нефтяное эмбарго на возможность режима Путина воевать в Украине? В эфире энергетический эксперт Михаил Крутихин, финансовый аналитик Сергей Хестанов. Ведет передачу Михаил Соколов.