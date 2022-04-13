Время Свободы: "Это не армия, это набор людей, склонных к насилию"

В Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей, убитых во время российской оккупации***Украинские власти задержали находившегося в розыске оппозиционного политика, кума Владимира Путина Виктора Медведчука***Социолог Дина Хапаева – об идеологической подоплеке российской агрессии против Украины*** По оценкам Владимира Зеленского, число погибших в Украине российских солдат приближается к 20 тысячам человек, это больше, чем за 10 лет войны в Афганистане