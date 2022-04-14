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Лицом к событию. Русский военный корабль поджег сам себя

Лицом к событию. Русский военный корабль поджег сам себя
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Лицом к событию. Русский военный корабль поджег сам себя

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"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Взрывы боеприпасов прекратились. Экипаж полностью эвакуирован", - сообщило Минобороны РФ. - Причины пожара выясняются". До сих пор не могут выяснить. Хотя украинская сторона им подсказывает: это были две ракеты противокорабельные ракеты "Нептун", выпущенные ВСУ. Нет. Умрем, но не признаем вражью ракету. А почему, собственно? В эфире военные эксперты Олег Жданов и Алексей Мельников и экономический аналитик Семен Новопрудский.

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