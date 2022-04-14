Время Свободы: "Морги забиты телами русских солдат, их никто не забирает"

Власти Днепра заявляют, что холодильники местных моргов забиты телами погибших российских военнослужащих, которые никто не хочет забирать***Флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в ходе боевых действий в Украине***Почему Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента ФРГ Вальтера Штайнмайера?***Россия, судя по заявлениям Кремля, не собирается обменивать кума Владимира Путина Виктора Медведчука на украинских пленных