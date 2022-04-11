Цитаты Свободы. Воплощенная фобия Путина

Володин предложил лишать "предателей" российского гражданства. Во Франции прошел первый тур президентских выборов. СБУ задержала "кума Путина" Виктора Медведчука.
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