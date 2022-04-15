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Олег и Джульетта: "Мои дети привыкли жить под бомбежками"

Олег и Джульетта: "Мои дети привыкли жить под бомбежками"
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Олег и Джульетта: "Мои дети привыкли жить под бомбежками"

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Никогда беженцев не принимали так организованно. Для беженцев, которые покидают свою страну, главный вопрос: "Куда бежать?". Для украинских беженцев, кажется, такой проблемы не существует. Людей принимают и на государственном уровне, и общество.

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