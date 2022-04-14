Время Свободы: "Спецоперация" по утилизации кораблей и бронетехники

Министерство обороны России официально подтвердило гибель в Черном море российского ракетного крейсера Москва***Сообщения о нападениях на объекты на территории России могут быть провокациями, с целью настроить российское население на продолжение войны в Украине, считают военные эксперты***Военные преступления, совершаемые российскими военными, закрывают дверь для мирных переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский***Актер и режиссер Александр Феклистов записал обращение к украинцам***Почему российские специалисты по IT-технологиям, преподаватели и журналисты массово покидают Россию?