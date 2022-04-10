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Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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Поверх барьеров с Иваном Толстым Сто лет со дня рождения Лотмана

Поверх барьеров с Иваном Толстым Сто лет со дня рождения Лотмана
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Поверх барьеров с Иваном Толстым Сто лет со дня рождения Лотмана

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В первой части программы - "Закрытое поколение", беседа "о потерянном времени" новейшей истории - с писателем Виктором Шендеровичем. Во второй - новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Столетие Юрия Лотмана.

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