Поверх барьеров с Иваном Толстым Сто лет со дня рождения Лотмана

В первой части программы - "Закрытое поколение", беседа "о потерянном времени" новейшей истории - с писателем Виктором Шендеровичем. Во второй - новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Столетие Юрия Лотмана.
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