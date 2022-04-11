Процитировал Путина – дискредитировал российскую армию

Число жертв ракетного обстрела железнодорожного вокзала в городе Краматорск в Донбассе достигло почти 60 человек, среди них несколько детей.

Сотни людей получили ранения. Удар был нанесен в день, когда многие жители собирались поездами эвакуироваться из Краматорска по призыву местных властей, ожидающих массированного наступления российской армии на город после ее поражения под Киевом и Черниговом.

По сведениям газеты New York Times, ссылающейся на источники в американской разведке, российская армия готовит массированное наступление на Днепр, так как нуждается в "большом военном успехе" в Украине до 9 мая. Ракетными обстрелами в Днепре был в последние 2 дня практически уничтожен аэропорт. BBC сообщает, что на фоне неудач российских войск в Украине назначен новый командующий так называемой "специальной военной операцией" – им стал командующий войсками Южного Федерального округа генерал армии Александр Дворников, воевавший ранее в Сирии.

Неожиданный визит в столицу Украины нанес и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, прогулявшийся по улицам Киева вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Такая прогулка резко контрастирует с поведением Владимира Путина, практически не появляющегося на публике в последнее время. Даже на прощание с Владимиром Жириновским он приехал, когда в Доме Союзов, где оно проходило, никого еще не было – многие обратили внимание, что у гроба Жириновского не было почетного караула, когда к нему подошел Путин. Борис Джонсон объявил о предоставлении новой партии военной техники Украине, а также подчеркнул, что страны Запада сделают все, чтобы не допустить в будущем новой агрессии против Украины.

Жителя Петербурга Артура Дмитриева оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он стоял с плакатом, на котором была цитата президента Владимира Путина.

Таможня Финляндии пропустила на российскую территорию грузовики с произведениями искусства из российских музеев, которые выставлялись в Италии. Груз был задержан, так как власти Финляндии решили проверить, распространяются ли на него санкции, введенные против России. В Париже неделю назад закончила работать совершенно грандиозная выставка произведений из коллекции братьев Морозовых, которую в прошлом году открывали Эммануэль Макрон и министр культуры России Ольга Любимова. Она должна была закончиться еще в феврале, до начала войны в Украине, но была продлена из-за огромного интереса публики до 3 апреля. Судя по всему, французские власти не собираются препятствовать возвращению произведений в Россию. Но из-за отсутствия авиасообщения между Европой и Россией сложности все-таки могут возникнуть.

Завершает выпуск сегодня обращение Святослава Вакарчука, украинского политика и музыканта, лидера популярной группы Океан Эльзи, к которому оппозиционные российские журналисты, по его словам, в последнее время часто обращались с просьбой о комментарии последних событий. Это очень жесткие слова, возможно, для кого-то они покажутся несправедливыми. Но они отражают ту глубину последствий, к которым уже привела российская агрессия.

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