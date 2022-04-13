Прорыв блокады. Феминистки и антивоенный протест

25 февраля, на следующий день после вторжения российских войск в Украину, появилось Феминистское Антивоенное Сопротивление (ФАС). Оно объединило в себя множество активисток как в России, так и за ее пределами. Одни из самых ярких антивоенных акций, например, "Женщины в черном" или самодельные кресты в память о погибших в Мариуполе, были инициированы именно ФАС. Радио Свобода поговорило с одной из основательниц инициативы Лёлей Нордик о том, как ФАС возникло, кто стоит за координацией акцией и как возникают идеи тех или иных форматов антивоенных высказываний.

– Акцию “Женщины в черном”, которую вы анонсировали в середине марта, поддержали по всему миру. Как пришла ее идея?

– Тут важно упомянуть, что не мы придумали эту акцию. Она уже существовала. Это такой устоявшийся формат активистского антивоенного высказывания. Впервые этот формат использовался в 1988 году. Тогда израильтянки, протестующие против оккупации Палестины и против военных преступлений со стороны израильской армии, решили каждую пятницу выходить на улицы города в черной одежде. Они просто молча стояли на площадях и улицах города. Этот же формат использовался в 90-е в России. Тогда женщины в черной одежде выходили на улицы городов, выражая свой протест против войны в Чечне.

Для нас было очень важно учитывать исторический опыт антивоенных движений и использовать его в своей работе. Мы считаем, что это очень важно, потому что в мире происходило уже много разных кризисов, и история богата на разные идеи и способы выражения протеста. Некоторые из них могут стать актуальны и в новых условиях. Так случилось и с “Женщинами в черном”. Эта акция – и протест против войны в Украине, и выражение скорби, потому что черная одежда традиционно символизирует траур. Мы предлагаем участницам акции брать с собой белые цветы. Многие берут с собой, например, по две розы. Это тоже такой символический траурный жест, который показывает: мы скорбим по людям, которые погибли в результате военных действий в Украине.

– Считали ли вы, сколько уже человек приняло участие в акции?

Сейчас весь мир обеспокоен войной в Украине

– Так как акция бессрочная и проходит каждую пятницу, в ней приняли участие уже тысячи женщин по всему миру. Они выходят на улицы не только в России, но и в других странах. Например, к нам присоединились Беларусь, Турция, Грузия, Армения, Великобритания, Германия, США и даже Австралия. Мы действительно увидели очень большой отклик от многих женщин. Это значит, что формат показался им подходящим, удобным и вдохновил на то, чтобы принять участие в акции.

– В основном в акциях принимают участие русскоязычные жительницы других стран?

– Совсем нет. Принимают участие женщины разных национальностей, говорящие на разных языках. Это же в первую очередь акция солидарности и звучит она не как "Русские женщины в черном", поэтому никакой привязке к национальности тут нет.

– Как ты думаешь, почему акцию подхватили женщины по всему миру? Тут сказался именно исторический контекст?

Мы уже прошли тот порог, когда какие-то акции могли считаться безопасными

– Он тоже сыграл, конечно, свою роль, но все-таки сейчас весь мир обеспокоен войной в Украине. У многих людей есть желание как-то выразить себя, заявить о своем несогласие с тем, что происходит, осуществить какой-то жест солидарности. К тому же, я думаю, что этот формат многим понравился, потому что он довольно не трудный в реализации: то есть, выйти на улицу в черной одежде с белыми цветами – это не то же самое, что, например, пойти на протест. Это такой более тонкий формат, который можно интегрировать в повседневную жизнь. Ты можешь принять участие в акции “Женщины в черном” в любой удобный для тебя момент. Плюс это все-таки относительно безопасный формат.

–По поводу безопасности, было же уже как минимум несколько арестов участниц акции “Женщины в черном”. Собираете ли вы информацию, насколько часто активистки ФАС сталкиваются с какими-то формами давления?

– Нам в телеграм-канал наши читательницы присылают информацию о задержаниях участниц акции “Женщины в черном”, но пока все-таки это единичные случаи. Конечно, сейчас мы не можем говорить ни об одной акции как о чем-то абсолютно безопасном. Мы знаем, что людей могут задержать вообще просто так на улице, могут порыться у них в сумке, найти там антивоенные стикеры, и это уже будет проблемой. Есть случаи, когда девушек задерживают за желто-синие или зеленые ленточки. То есть, мы уже прошли тот порог, когда какие-то акции могли считаться безопасными. Но все-таки если ты идешь по улице в черной одежде с белыми цветами, риск быть задержанной ниже, чем если ты идешь, например, на большой антивоенный митинг с плакатом. “Женщинам в черном” легче остаться незамеченными: они могут продумать наиболее безопасные маршруты, чтобы провести эту акцию там, где нет полиции, например. Со своей стороны, мы всегда на связи: готовы помочь контактами юридической службы и в целом всегда поддержим наших участниц, если они сталкиваются с политическим преследованием.

–А как происходит организация акций за границей? Кто за это отвечает?

–У нас не централизованное движение, даже в нашем координационном чате меняется периодически состав активисток. Мы стараемся все вместе продумывать форматы и обсуждать их реализацию: находимся в постоянном диалоге. Всего нас в координационном чате человек десять. Этот чат появился сразу, как только мы решили создать ФАС. В чате у нас есть представительницы разных феминистских инициатив. Часть из них не раскрывает своих имен, потому что они находятся еще в России, но вообще у нас горизонтальная структура. Мы все находимся на равных позициях, у нас нет никаких лидеров. Это сделано и для того, чтобы если полиция задерживает одну активистку, на работу движения в целом это никак не влияло.

За последний год у меня было два обыска, четыре задержания и девять судов

То есть, у нас в все предлагают какие-то идеи, мы их обсуждаем, решаем, что из этого будем делать, и потом уже какие-то форматы подхватывают активистки в других странах, как это было с "Женщинами в черном", и потом уже нам участницы присылают фотографии с акций и видеоотчеты. Единого чата с активистками из других стран у нас нет, тоже из соображений безопасности.

– Ты сказала, что некоторые участницы координационного чата не называют своих имен, потому что находятся до сих пор в России. А сама ты из России, получается, уже уехала?

– Да, мне пришлось уехать из-за угрозы уголовного преследования. Я временно не в России. Где, пока сказать не могу. Меня преследуют весь последний год. Я постоянно сталкиваюсь с репрессиями: за последний год у меня было два обыска, четыре задержания, девять судов и пять ночей я провела в следственном изоляторе.

Было тяжело, потому что ты понимаешь, что тебя фактически вынуждают уехать из России

Когда я только уехала, я все равно не раскрывала свое имя как участницы ФАС, потому что понимала, это может закрыть мне возможность возвращения обратно на родину. Но сейчас я понимаю, что я не хочу больше скрываться и прятаться. К тому же, анонимность конкретно в этом проекте не сделает погоды в моем случае: у меня за плечами багаж того, за что меня прямо сейчас можно при желании посадить. Не думаю, что антивоенный активизм станет каким-то финальным триггером для ФСБ.

– При каком-то сценарии развития событий ты видишь свое возвращение в Россию?

Сейчас, мне кажется, что наша страна катится в пропасть

– Конечно. Мне было очень тяжело уезжать из дома. Мне пришлось уехать фактически без вещей, потому что я не смогла вернуться к себе домой после ареста, это было небезопасно. Мой отъезд организовали друзья и правозащитники. Было тяжело, потому что ты чувствуешь себя в каком-то изгнании: ты понимаешь, что тебя фактически вынуждают уехать. Психологически это очень трудно. Я думаю, что вернуться смогу, когда что-то кардинально изменится в России: мы поймем, что Путин умер или что его сместили, или происходят какие-то фундаментальные изменения. Я очень надеюсь, что это произойдет в ближайший год, потому что сейчас, мне кажется, что наша страна катится в пропасть.

– Этот спешный отъезд активистов из России как-то сказался на работе ФАС? Или у вас большинство участниц и координаторов все-таки еще находятся в стране?

– Я вообще не думаю, что из России уезжает большинство людей с активной гражданской позицией. Уезжает всегда меньшинство. У нас население – 140 миллионов человек, не может 130 миллион взять и выехать из страны. Я думаю, что большинство все-таки остается, нам просто кажется, что все уезжают. Большинство активисток из моего круга общения остаются в России. Зачастую это люди, которые принципиально не хотят уезжать, и я поддерживаю этот выбор.

У нас сейчас многие участницы ФАС находятся в России: они присылают фотографии с акций в самых разных российских городах. То есть, такой ситуации, что все уехали, и активистская деятельность продолжается активно только за рубежом, нет. Наоборот каждый день в России появляются все новые и новые люди, которые увлекаются активизмом, потому что видят, что ситуация в стране ухудшается и чувствуют необходимость об этом высказываться. Другое дело, что выходить в России с плакатами становится небезопасно. Сейчас актуальными становятся более анонимные, партизанские формы сопротивления. Поэтому мы просим участников ФАС думать в первую очередь о своей безопасности: не расклеивать антивоенные листовки с открытым лицом в местах, где есть камеры. Можно раскладывать их, например, в общественных туалетах или магазинах, где много народу. Главная цель для нас – прорвать информационную блокаду.

– Ты не раз упоминала, что своими акциями вы хотите прорвать информационную блокаду в России. Удается ли переубедить кого-то поменять свою позицию относительно войны в Украине?

– Мы публикуем разные инструкции в том числе других антивоенных инициатив о том, как можно говорить со своими близкими или знакомыми, которые занимают провоенную или нейтральную позицию. Нам вообще кажется, что люди которые не определились, – это основная целевая аудитория. Тех, кто выступает жестко за войну, переубедить гораздо сложнее.

У антивоенных акций абсолютно точно женское лицо

Прорываем информационную блокаду мы разными способами. Есть вот инструкции, которые любой человек может использовать для эффективного диалога со своими знакомыми. Также мы запустили проект, в котором рассказываем о разных способах борьбы с информационной блокадой. Там есть идеи о том, как инициировать разговор о войне, как вести себя в процессе этого разговора, чтобы он прошел продуктивно. Мы предлагаем активисткам разные схемы: например, попытаться поговорить на этой неделе с тремя-пятью людьми и попытаться их переубедить. Также там есть идея о том, как отвлекать близких от пропаганды: например, приезжать к ним в гости, выключать телевизор и сидеть с ними пить чай, общаться на какие-то отвлеченные темы. Кроме того, мы рассказываем, где лучше всего получать достоверную информацию, напоминаем о необходимости проверять источники информации.

Мы запускали очень разные проекты для прорыва этого информационного пузыря. Например, мы придумали вирусные антивоенные тексты, которые были стилизованы под "письма счастья". Это такие тексты, которые расходятся по мессенджерам, потому что там указано "перешли это сообщение десяти своим контактам, иначе тебя ждет неудача". У нашего текста был абсолютно антивоенный посыл, но из-за стилистики он хорошо разошелся.

Силовики долгое время относились к феминисткам несерьезно

Также мы делаем листовки, которые стилизованы под провластный дизайн, но тексты там антивоенные. Один текст антивоенный мы оформили в виде молитвы и опубликовали его в соцсетях, в итоге его так хорошо поддержали, что он даже в каких-то православных сообществах появился.

– Сейчас нередко можно услышать, что за самыми яркими антивоенными акциями стоят женщины, в частности ФАС. ОВД-Инфо недавно публиковал статистику по задержаниям, которая тоже вписывается в этот тренд. 44% задержанных на антивоенных акциях – женщины. По данным проекта, раньше, процент задержанных женщин составлял 25-31. С чем это может быть, на твой взгляд, связано?

– Я думаю, что женщин действительно стали чаще задерживать, чем раньше. Я вспоминаю опыт предыдущих лет, женщин, конечно, задерживали и тогда, но все-таки можно было наблюдать какую-то большую лояльность и доброжелательность со стороны полицейских к ним. Я вижу, что это очень сильно изменилось именно во время антивоенных протестов. В том числе потому что женщины стали чаще выходить на акции. У этих акций абсолютно точно женское лицо. Это видно и на фотографиях с антивоенных митингов. Среди задержанных мы видим женщин самого разного возраста: начиная от студенток и заканчивая женщинами 70-80 лет. Мне кажется, война – это то, что никто не готов поддерживать.

Если же говорить о фемактивизме, то, я думаю, правоохранительные органы к нам долгое время относились несерьезно, с какой-то долей обесценивания. Конечно же, феминисток преследуют уже очень много лет. Первая история – это Pussy Riot, которых вообще посадили на два года. То есть, я бы тут не хотела говорить, что феминистки как-то легко отделывались все это время. Но все-таки феминистское движение в России очень стремительно растет. Если во времена, когда сажали Pussy Riot, существовал десяток феминистских ячеек, то сейчас в России существуют сотни феминистских организаций, а миллионы женщин называют себя феминистками.