Ника Белоцерковская: "В мой мир ворвались и топчут его ногами"

"Я впервые сегодня проснулась с ощущением того, что, скорее всего, больше никогда не смогу вернуться домой.

Я впервые в своей жизни столкнулась с абсолютным и беспримесным злом.

Это СТРАШНО перекрывает все мои предыдущие страшно.

И такого СТРАШНО я раньше не знала.

Мне пишут в комментариях – не разжигайте! Согласна, разжигать уже поздно. Все эти стенания в социальных сетях теперь кажутся настолько несоразмерными с тем, что сейчас происходит снаружи, что мозг мой отказывается маркировать это реальностью. Уверена, и вам это чувство теперь тоже отлично знакомо.

Вы спрашиваете: Ника, что делать?

Это я знаю. Давайте, сейчас сплетем венки из ромашек, навертим бумажных журавликов и запустим их ввысь, звонко крикнув "Мы хотим Мирного Неба!". Но небу по*уй. Потому что один, немолодой и уставший от жизни мужчина, заскучавший от абсолютной власти, которую ему 22 года нёс в клюве его покорный народ, решил и поверил, что он и есть это небо. Я вчера пыталась понять, что у него в голове. С очень простой целью – действительно ли он сможет нажать на кнопку "выключить человечество". Смотрела кучу интервью с ним. Последние – жуткие.

Путину хорошо и тепло в его бункере, так близко от преисподней

Он уже обращается с экранов не к людям, а сразу напрямую к истории. Напрямую, из под километрового слоя земли. И он ничего не боится. Ему хорошо и тепло в его бункере, так близко от преисподней. И он, действительно, с его ненавистью к свободе и одержимостью имперской идей, считает, что Украина – это не государство, а так, шершавый отрезок дороги на его пути в вечность, И ее можно стереть одним своим имперским дыханием. И он, правда, не понимает, что уничтожить Украину нельзя.

ВЕСЬ МИР СЕЙЧАС СТАЛ УКРАИНОЙ.

И, что история, к которой он обращается, отказалась с ним говорить, даже, если ему придётся убрать всех свидетелей с этой планеты - она промолчит.

Не он сейчас меняет историю.

Её меняет сейчас Украина.

И это сама история послала на*уй его "русский корабль".

А ответ на вопрос "что же делать" очень простой. Каждый должен сделать свой выбор.

Мой выбор сделали за меня моя родная Одесса под бомбами и трое моих сыновей, которым я подарила жизнь. И я никогда, никому, даже в мыслях, не дам право эту жизнь у них отнимать.

Я С ТОБОЙ, УКРАИНА!"

Эту запись в своем инстаграме 28 февраля сделала фуд-блогер Вероника Белоцерковская, автор "Рецептышей", "Диетышей" и других популярных кулинарных книг. Первая фраза оказалась пророческой. Вероника Белоцерковская вряд ли сможет вернуться в Россию из Франции или даже ненадолго приехать.

16 марта Следственный комитет сообщил, что завел на Белоцерковскую дело по новому закону о распространении фейков в отношении российской армии. Следствие вменяет ей мартовские записи, в которых якобы содержались "заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей". Белоцерковской грозит до 15 лет колонии. Следственный комитет сообщил, что ее объявят в международный розыск.

Новые законы против инакомыслящих Статья о фейках, связанных с действиями российской армии, была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном порядке в начале марта, вскоре после российского вторжения на территорию Украины. За сообщения о деятельности армии, которые суд признает "заведомо ложными", грозят штрафы или лишение свободы до от 3 до 15 лет. Поправки также коснулись Кодекса об административных правонарушениях, в который ввели статью "О публичных призывах, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ". Сразу же были возбуждены первые уголовные дела. Помимо дела Вероники Белоцерковской, два разбирательства на основании материалов ФСБ проводятся в отношении томича и жительницы закрытого города Северска. По данным следствия, житель Томска разместил в интернете "заведомо ложную информацию" об участии российских войск на территории Украины, якобы полученную от очевидцев с места событий. 63-летняя Марина Новикова из Северска, по версии местного управления ФСБ, публиковала недостоверную информацию в личный телеграм-канал "Правда города Северска". Что именно следствие сочло "заведомо ложной информацией", на сайте ведомства не уточняется. У обоих подозреваемых прошли обыски. К только что принятому закону депутаты Госдумы от "Единой России" сразу подготовили поправки об административной и уголовной ответственности за фейки о российских госорганах, работающих за рубежом. "Все, кто защищают интересы России за ее пределами – неважно носят они погоны или нет – должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и "чернухи". Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения", – написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Ответственность за государственную измену нужно ужесточить вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил РИА "Новости" член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Действующая статья 275 УК РФ о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Такие меры особенно актуальны сегодня, к ним нужно подходить "без попыток либерального окраса", уверен депутат. "Нынешний исторический период как никогда отчетливо показывает, кто есть кто", – заключил Хамзаев. Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни эту меру можно применять в отношении осужденных за госизмену. Московский адвокат Даниил Берман пишет, что "в Москве следователям Следкома дано негласное указание все "экономические" дела быстрее отправлять в суд или спускать на тормозах, поскольку с апреля они (следователи) все будут завалены уголовными делами "госизменников" и "национал-предателей".

На инстаграм Вероники Белоцерковской подписаны более 900 тысяч человек, более 120 тысяч подписок в ее телеграме, это огромная армия читателей. Большинство подписчиков далеки от политики, и, возможно, именно поэтому Белоцерковская стала первым популярным блогером, на которого завели дело по новой статье. Ника знает, что на нее писали доносы, и даже приводит имена стукачей.

Им надо нарисовать образ такой зажравшейся "пятой колонны"

"Казалось бы, должен был по этой статье пойти какой-нибудь журналист, политический аналитик или, скажем, Александр Глебович Невзоров. Но я думаю, что они меня выбрали абсолютно сознательно. Им надо нарисовать образ такой зажравшейся "пятой колонны", и я для этого подхожу идеально. Первое – я живу за границей, второе – я зажиточная, у меня красивые картинки, которые не могут не раздражать обывателей (я действительно готовлю из фееричных продуктов). Я – идеальная мишень для пропагандистской демонстрации. Им кажется, наверное, что лучше не придумать", – размышляет Вероника Белоцерковская в интервью Радио Свобода.

Вероника Белоцерковская прокомментировала возбуждение дела словами: "Меня официально объявили порядочным человеком!" Она продолжает писать об Украине и говорит, что запугать ее не удастся. "Наверное, была не совсем ожидаемой моя реакция, но ведь я начинала бизнес в Петербурге в 90-е, я все про это знаю. Когда хотят запугать – не пугают. Но дадут мне 15 лет. А что, не расстреляют же?"

У меня свой прекрасный мирок с цветами и котами, который я очень долго выстраивала

Как и многие противники войны, она получает угрозы. "Сейчас такое чудовищное напряжение в воздухе, что это неизбежно. Я их и раньше-то получала, а сейчас это активизировалось. Зато ботоферме не выдали денег на VPN, и теперь они стали более качественными".

Отвернулись ли от нового "врага народа" друзья? "Я поняла, что хорошо разбираюсь в людях. Поссорилась только с одним человеком из десяти самых близких, – говорит Вероника Белоцерковская. – И то даже не ссорилась, а просто прекращу общение. А какой тут смысл что-то доказывать? Каждый сам выбирает сторону".

Это ад! Ты напрямую звонишь в преисподнюю каждый раз

Читатели тоже ее поддержали. "Процентов 10 сразу отвалились, потому что я за гигиену и всех сразу баню. Я всё это воспринимаю сейчас, как какую-то нечисть. А мой первый пост, когда я сразу выступила с очень жестким структурированным заявлением обо всем, что я думаю, прямо по пунктам, набрал 560 тысяч лайков. Это дико много для меня! В среднем бывает 30 тысяч. Для меня это очень хорошая характеристика того, что люди думают".

Вероника Белоцерковская родилась в Одессе, ее родственники живут в Украине. "У меня сестра в Одессе сейчас с больным дядей, племянник в теробороне. У меня куча друзей в Харькове, в Киеве. Я их с утра до ночи всех успокаиваю: подругу в Харькове, который каждую ночь бомбят, сестру, которая держится на успокоительных. Это ад! Ты напрямую звонишь в преисподнюю каждый раз".

Сейчас многие критикуют россиян, особенно элиту, за робость и низкую протестную активность. Вероника Белоцерковская считает, что это несправедливо.

Направо красная кнопка, а налево Северная Корея

"Мало времени еще прошло, кто-то не имеет публичной площадки для высказывания своего мнения, кто-то спасает семью, бизнес. Людей просто сделали заложниками. Если бы я сидела в России с бизнесом и детьми, несла ответственность за огромное количество людей, я не выступала бы так активно. Сейчас мне шьют какое-то геройство, но ведь я за границей, а отсюда вякать проще".

Вероника Белоцерковская считает, что вероятней всего события будут развиваться по мрачному сценарию: "направо красная кнопка, а налево Северная Корея". Она еще не осознала до конца, что с 16 марта поневоле пополнила ряды политических эмигрантов.

"Конечно, это трагедия: я очень люблю Петербург, скучаю по нему. Но это не одна из тех проблем, которые я сейчас хочу осмысливать. Отложу на потом. Я никогда не выступала с политическими заявлениями. Из меня пытаются сделать политического блогера, но я от этого дико далека. У меня свой прекрасный мирок с цветами и котами, который я очень долго выстраивала. Но когда в него врываются и сапогами все это топчут… это, скорее, такой крик женщины, матери… У меня просто сердце от боли разрывается, потому что невозможно все это просто переносить, невозможно".