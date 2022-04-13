Джо Байден: "Россия совершает в Украине геноцид"

Во вторник президент США Джо Байден впервые назвал геноцидом преступления против мирного населения, совершенные в Украине российскими войсками.

"Я назвал это геноцидом, потому что становится становится все очевиднее и очевиднее, что Путин пытается уничтожить саму возможность быть украинцем. Свидетельств этого становится все больше и больше", - заявил президент Байден, подчеркнувший, что формальное решение о том, совершает ли Россия геноцид в отношении украинского населения вынесут юристы, но, по его мнению, это геноцид.

До сих пор американские официальные воздерживались от квалификации действий России как геноцид, используя термин военные преступления. На прошлой неделе советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан разъяснял, что преступления на территории Украины не являются геноцидом согласно определению, используемому американским правительством. По этому определению, геноцид - это действия "против национальной, этнической, расовой или религиозной группы с целью ее уничтожения".

Обвинения России в геноциде последовали после появления данных о массовых убийствах мирного населения украинского города Буча во время его оккупации российскими войсками. После их ухода на территории города были обнаружены массовые захоронения. По словам мэра Бучи, к 12 апреля на территории города были найдены тела 403 человек, которые, по предварительным данным, были убиты российскими солдатами.