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"Первый иерарх должен призывать к миру, а не к войне"

"Первый иерарх должен призывать к миру, а не к войне"
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"Первый иерарх должен призывать к миру, а не к войне"

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"Господи, спаси народ Украины". Двое священников из Костромской области, Иоанн Бурдин и Георгий Эдельштейн, высказались против войны с Украиной. На Бурдина написали донос, оштрафовали по новой статье о дискредитации вооруженных сил и теперь требуют изгнать из прихода. "РПЦ в её нынешнем состоянии была создана Сталиным. Это была карманная сталинская церковь, филиал агитпропа.Таковой она остается и сегодня", —говорит протоиерей Георгий Эдельштейн.

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