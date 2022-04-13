"Первый иерарх должен призывать к миру, а не к войне"

"Господи, спаси народ Украины". Двое священников из Костромской области, Иоанн Бурдин и Георгий Эдельштейн, высказались против войны с Украиной. На Бурдина написали донос, оштрафовали по новой статье о дискредитации вооруженных сил и теперь требуют изгнать из прихода. "РПЦ в её нынешнем состоянии была создана Сталиным. Это была карманная сталинская церковь, филиал агитпропа.Таковой она остается и сегодня", —говорит протоиерей Георгий Эдельштейн.