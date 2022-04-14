"Он украинский политик!" Кум Медведчук Путину не нужен

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко заявляет, что морги города переполнены телами погибших в Украине российских военнослужащих, которые никто не хочет забирать.

Число отказов участвовать в "спецоперации" растет с каждым днем, несмотря на то что "отказники" подвергаются юридическому и моральному давлению. Соцсети обошла фотография из военного билета одного из тех, кто не захотел ехать в Украину, – там была поставлена печать, в которой говорится, что он "склонен к лжи и предательству". В то же время отказ от участия в "спецоперации" до отправки в Украину не является фактом дезертирства, а потому наказание за этот шаг не может быть тяжелым, если следовать российскому законодательству.

Флагман российского Черноморского флота крейсер "Москва" подвергся обстрелу ракетами системы "Нептун" или "Гарпун", после чего на корабле начался пожар, а потом сдетонировал боекомплект. В Министерстве обороны России опровергли версию ракетного обстрела крейсера "Москва", там заявляют, что на корабле возник случайный пожар, который и привел к детонации боекомплекта. После взрывов на складе боеприпасов в Белгородской области России местными властями выдвигалась точно такая же версия.

Владимир Зеленский достиг в дни агрессии России против Украины значительных дипломатических успехов – к нему с визитами приезжают главы государств, по видеосвязи он выступал перед парламентами разных стран и перед Генеральной Ассамблеей ООН, его выступления заканчивались овациями и заявлениями о поддержке Украины. Тем неожиданнее стал отказ Зеленского принять вместе с главами Польши и стран Балтии и Вальтера Штайнмайера, президента Германии - одной из самых мощных стран НАТО и Европейского союза, оказывающей сейчас Украине значительную помощь и принявшей многие тысячи беженцев. Из Киева раздавались голоса недовольства и по поводу некоторых заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, борющегося сейчас за переизбрание. Эти дипломатические коллизии комментирует обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов.

В Кремле негативно отнеслись к предложению Владимира Зеленского обменять арестованного кума Владимира Путина Виктора Медведчука на украинских пленных. Как считает старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд, Путин обижен на Медведчука, который, судя по всему, присваивал выделяемые ему средства на лоббирование российских интересов в Украине, а Путину предоставлял заведомо ложные сведения о положении в стране.

В Москве была предпринята попытка сорвать концерт пианиста Алексея Любимова и певицы Яны Иваниловой, в программе которого были произведения выдающегося украинского композитора Валентина Сильвестрова. "Плохая мина при хорошей игре", - сказал по этому поводу поэт Лев Рубинштейн.

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