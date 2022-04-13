"Что это у вас за план такой, что потерь уже больше, чем в Афганистане?"

Во время посещения космодрома «Восточный» Владимир Путин дал очередной комментарий по поводу целей российской агрессии против Украины, которую в Кремле считают «специальной военной операции». Путин вновь назвал "фейком" сообщения о военных преступлениях, совершенных российскими военными в Буче и многих других украинских населенных пунктах. Тем временем, в Киевской области обнаружены уже более семисот тел гражданских лиц, убитых российскими военными.

Вот что сказал Путин во время поездки на Дальний Восток вместе с Александром Лукашенко.

А вот примеры свидетельств о зверствах российских военных, которые Путин считает полностью сфабрикованными.

По поводу Ракки, до которой "никому нет дела". 12 октября 2018 года выпуск программы «Время Свободы» назывался «Мирным жителям Ракки не оставили шанса» и открывался интервью с представителем правозащитной организации «Эмнести интернешнл» как раз по поводу американских бомбардировок Ракки. А вот если бы независимым журналистам была обеспечена возможность работать по обе стороны конфликта что в Сирии, что в Украине, то обвинений в военных преступлениях в адрес сирийских и российских войск можно было бы избежать. Если они действительно не совершались, разумеется. Но Путин уверен, что если "что-то где-то публикуется, то это обязательно кому-то нужно". В честную журналистику он явно не верит.

Большой общественный резонанс вызвала публикация на сайте президента Украины Владимира Зеленского фотографий в наручниках украинского политика Виктора Медведчука – лидера пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кума Владимира Путина.Путин является крестным отцом одной из дочерей Медведчука.

Против Медведчука были выдвинуты обвинения в государственной измене и других преступлениях, он долгое время находился под домашним арестом, а 26 февраля, то есть через два дня после российского вторжения стало известно, что он скрылся. И вот Медведчук задержан, причем задержан в камуфляжной военной форме. Рассказавший об этом Зеленский, немедленно предложил обменять Медведчука на украинских пленных.

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко считает, что прежде чем обменивать Медведчука на украинских пленных, необходимо получить от него показания и предать суду в Украине. Денисенко полагает, что сам Медведчук не стремится вернуться в Россию, поскольку является соучастником преступлений, за которые, судя по неофициально информации, отправлен в СИЗО генерал ФСБ Беседа и еще несколько десятков сотрудников ФСБ.

Историк культуры, социолог, профессор Школы Современных Языков Технологического института в американском штате Джорджия Дина Хапаева считает, что у действий современных российских политиков есть четкая идеологическая подоплека. По ее мнению, она имеет явственный националистический характер, опасный как для самой России, так и для соседних стран.

Чтобы ни стояло за агрессией России против Украины, но российские войска в ходе «специальной военной операции» несут тяжелые потери, это признал даже Дмитрий Песков. Скорее, правда, проговорился во время интервью на английском, которым он владеет, мягко говоря, не виртуозно, даром, что пресс-секретарь Кремля. По оценкам украинских властей, российские войска потеряли за первые 50 дней войны больше, чем за 10 лет войны в Афганистане, больше, чем за 2 чеченские войны. Об этом в своем обращении на русском языке говорил Владимир Зеленский, недоумевающий, как план, в полном соответствии с которым идет, как утверждают в Москве, «специальная военная операция», может предусматривать гибель такого количества не только украинцев, но и россиян.

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