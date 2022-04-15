"У Кремля уже есть опыт взрывов домов в Москве и Волгодонске"

Министерство обороны России официально подтвердило гибель крейсера «Москва», но отказалось признать, что этот военный корабль подвергся ракетному обстрелу – по версии минобороны на борту возник пожар, в результате которого взорвался боекомплект, а при буксировке в Севастополь в условиях штормовой погоды крейсер «Москва» затонул.

Репутационный удар в связи с гибелью крейсера «Москва», а также отсутствие военных успехов в ходе так называемой специальной операции заставляют Кремль действовать более жестко. Опять массированным обстрелам подвергаются украинские города, в том числе Львов и Киев. Идея «денацификации» Украины российскому населению «продается» все хуже, а потому российские власти начинают все чаще говорить об угрозе нападения Украины на Россию, а для подкрепления этой версии готовы устраивать провокации. Впрочем, поступают они так далеко не впервые – подчеркивает Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности киевского Центра Глобалистики "Стратегия XXI".

Формулировка министерства обороны России «нанесение удара по центрам принятия решений в Киеве» очевидно подразумевает убийство президента Украины Владимира Зеленского, который, несмотря на попытки обвинить его в том, что он из Киева сбежал, многократно доказывал, что он находится в украинской столице. Официально Кремль, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, да и сам Владимир Путин заявляют о приверженности переговорному процессу, который, по идее, следует вести именно с Владимиром Зеленским. Но в неофициальных разговорах представители так называемой «политической элиты» открыто говорят о возможности убийства президента соседнего государства и отсутствии переговорных перспектив. О возможности вести мирные переговоры с Россией корреспондент BBC спросил Владимира Зеленского.

В нынешней ситуации все реже из России звучат слова поддержки Украины и украинцев в их борьбе с российской агрессией. Тем ценнее слова, которые все-таки произносятся. Известный российский актер, режиссер и сценарист Александр Феклистов записал обращение к украинцам. Прежде всего, к коллегам-кинематографистам, с которыми много работал

Был ли крейсер «Москва» поражен ракетой, или потонул из-за непотушенного окурка, очевидно, что серьезные боевые задачи он выполнять в современной войне не в состоянии. Вспоминается еще поход к берегам Сирии дымящего авианосца «Адмирал Кузнецов». А еще – громадное количество разбитой российской бронетехники, прежде всего, танков, усеявшей Украину за 50 месяцев войны. Ставшей легкой добычей современных видов вооружений. Зачем же России такое количество танков, которых больше, чем у всех стран НАТО вместе взятых?

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