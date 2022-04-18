Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с просьбой об обмене

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, который находится под стражей по делу о госизмене, обратился к президентам Украины и России с просьбой обменять его на украинских военных и мирных жителей Мариуполя.

Видео обращения Медведчука опубликовала Служба безопасности Украины, когда и где оно снято - не сообщается.

На видео Медведчук называет себя и просит Владимира Зеленского и Владимира Путина обменять его на "защитников Мариуполя и жителей, которые не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор".

По российскому телевидению в понедельник также показали обращения двух граждан Британии, воевавших в рядах украинской армии и, как утверждается, взятых в плен в Мариуполе. Они попросили обменять себя на Виктора Медведчука.