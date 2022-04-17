14 апреля Верховная рада на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) за связи с Россией приостановила деятельность парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), в которую входили более 40 депутатов. Они не потеряли свои мандаты и смогут продолжить работу в парламенте как внефракционные депутаты. Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБОУ о приостановлении на время действия в стране военного положения функционирования одиннадцати пророссийских политических сил.

Кроме ОПЗЖ, в "черный список" попали, в частности, Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия Украины.

На фоне продолжающейся войны России против Украины Национальное агентство по предотвращению коррупции и общественная организация "Рух ЧЕСНО" сформировали и опубликовали список "предателей Украины". На данный момент в списке значатся 106 украинцев, в том числе политики, журналисты и политологи.

Ряд из них бежали из Украины в РФ еще после Евромайдана вслед за четвёртым президентом страны Виктором Януковичем, а некоторые покинули Украину незадолго до или сразу после российского вторжения. За несколько дней до начала так называемой "военной операции России против Украины" из Киева в Беларусь, а оттуда в Москву с детьми и охраной уехала Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Самому Медведчуку сбежать из Украины не удалось. И сейчас в одном из СИЗО главный пророссийский политик ожидает решения своего кума, президента РФ Владимира Путина о его обмене на пленных украинских военных.

Виктор Медведчук

12 апреля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) при попытке бежать из страны, по одним данным, в Приднестровье, по другим – в Венгрию, задержали переодетого в украинскую военную форму депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

Позже суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко на территории Украины. Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест, моторная яхта и доли в уставных капиталах в 25 компаниях.

Более года назад СНБОУ закрыл информационные телеканалы, связанные с Медведчуком – "112 Украина", Newsone и ZIK. А с мая 2021 года политик находился под домашним арестом в Киеве по подозрению в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) в аннексированном Крыму.

В октябре прошлого года депутату предъявили еще одно подозрение – в содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля на территории "ЛНР" и "ДНР". Спустя три дня после вторжения России в Украину, 27 февраля, стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Розыском беглого парламентария занимались спецгруппа Службы безопасности Украины совместно с прокурорами.

Виктор Медведчук познакомился с Путиным еще в начале 2000-х, когда занимал пост первого вице-спикера Верховной рады, а впоследствии Путин стал крестным отцом его младшей дочери Дарьи.

Сразу после задержания Медведчука СБУ украинский лидер Владимир Зеленский предложил Москве обменять его на попавших в плен украинских военных. Согласится ли Кремль на обмен – вопрос открытый. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности такого обмена заявил, что "Медведчук не является гражданином России" и не имеет никакого отношения к "специальной военной операции". Впрочем, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова убеждена, что украинское гражданство парламентария "не станет препятствием для его обмена на украинских пленных".

16 апреля Лычаковский районный суд Львова ужесточил меру пресечения Медведчуку и отправил его под арест без права выйти под залог, а Оксана Марченко в этот день сообщила, что ее муж дал согласие на обмен и выдачу его в Россию. При этом Марченко обратилась к Путину с просьбой помочь организовать такой обмен. В случае, если Москва откажется обменять Медведчука, в Украине ему может грозить по инкриминируемым статьям УК от 15 лет до пожизненного заключения.

Депутаты ОПЗЖ

Часть депутатов от партии Медведчука ОПЗЖ покинули Украину незадолго до начала российского вторжения. Например, один из частых гостей на украинских телеканалах, депутат ВР Олег Волошин пересёк границу с Беларусью на своем автомобиле 14 февраля, а двумя неделями ранее из Киева в Испанию вылетел депутат Илья Кива, который затем перебрался в Россию. Прозвучавшие из уст Кивы заявления еще в Киеве стали основанием для объявления ему подозрения украинской Генпрокуратурой в госизмене. Уже когда политик находился в российской столице его исключили из ОПЗЖ и лишили депутатского мандата. Еще один из рупоров и лидеров пророссийской оппозиционной партии Вадим Рабинович еще 3 февраля улетел в Тель-Авив, откуда, как он сам утверждает , прибыл на Кипр, где и остается, не рискуя возвращаться на родину. За границей также находятся депутаты от распущенной фракции ОПЗЖ Наталья Королевская и ближайший соратник Медведчука Игорь Суркис.

В отличие от своих коллег, сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко остался в Украине и 8 марта осудил вторжение РФ в Украину, заявив, что будет делать все необходимое для помощи украинским гражданам. По словам Бойко, его соратники "массово записываются в территориальную оборону, чтобы охранять объекты критической инфраструктуры, жилье граждан и бороться с мародерами, и помогают людям, пострадавшим от агрессии, участвуют в организации мирных коридоров, а также оказывают гуманитарную помощь". Бойко – бывший вице-премьер, министр энергетики и угольной промышленности в период, когда Виктор Янукович занимал посты премьера и президента Украины.

После Евромайдана Бойко несколько раз сопровождал Медведчука в его поездках в Москву и встречах с российскими властями. Примечательно, что за день до осуждения политиком российской агрессии, 7 марта, украинские СМИ, ссылаясь на информацию журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, сообщили, что одним из требований России на переговорах с Украиной об условиях прекращения войны является назначение Юрия Бойко премьер-министром Украины. Сам Бойко назвал эту информацию "фейком" и "провокацией".

"Война требует действовать по-другому"

Сотрудничество с Россией не только членов ОПЗЖ, но и других пророссийских партий и движений еще предстоит детально расследовать украинским правоохранительным органам, но в любом случае, как отмечает политтехнолог Сергей Гайдай, у представителей этих политсил нет политического будущего в Украине:

— Будущего у них нет. Это однозначно. И решает это не украинская власть, не СНБОУ, который вводит весьма справедливые и полезные санкции против таких политиков. И кто бы и как бы не кричал сейчас о притеснении свободы слова в Украине, но у нас война. А война и военное положение требуют действовать по-другому. Этого требуют общество и время. Люди, которые привели эту войну и масштабные разрушения в Украину, имея такое клеймо [пророссийского политика], не имеют у нас будущего. Полагаю, что после войны начнётся серьезное расследование и разбор их участия в российской агрессии и оказания помощи врагу. Всех, кто активно занимался распространением у нас российской пропаганды, и речь идет не только представителях ОПЗЖ... Я когда-то случайно попал на телеканал "Наш" (вещание телеканала "Наш", принадлежащего бывшему депутату Верховной рады Евгению Мураеву, прекращено решением СНБО Украины от 11 февраля 2022 года за антиукраинскую деятельность и распространение нарративов российской пропаганды – РС) на шоу Макса Назарова просто обалдел. Казалось, что я в московской студии у Ольги Скабеевой. Но я находился в студии в Киеве накануне войны, где звучал и часто употребляемый сейчас в России кремлевский нарратив о том, что "восемь лет мы, Украина, убивали Донбасс", а я говорил, что решение конфликта на Донбассе только одно – военное. И вот оно настало. Либо мы отвоюем оккупированные территории, либо Украины как государства не будет. И с ними [украинскими журналистами закрытых пророссийских каналов] тоже нужно разбираться, потому что это такие же персонажи, как и в России – Скабеева, Соловьев и другие так называемые бойцы самого важного фронта войны – информационного. Исключением могут быть лишь те люди, которые вовремя перестроились и включились в борьбу против российских оккупантов. Таким исключением является, например, Александр Вилкул (бывший вице-премьер-министр Украины, депутат Верховной рады V, VI и VIII созывов, экс-член Партии регионов и Оппозиционного блока. 26 февраля 2022 года глава государства Владимир Зеленский назначил Викула начальником военной администрации Кривого Рога – РС). Возглавляя военную администрацию Кривого Рога, Вилкул ведет себя очень достойно. Это единственное искупление, которое может быть, – во время войны защищать свою Родину и желательно с оружием в руках. И никак иначе, – говорит Сергей Гайдай.

26 марта сотрудники СБУ провели обыск в киевской квартире соратника Медведчука политолога Михаила Погребинского. Следователи заявили, что возглавляемый им Киевский центр политических исследований и конфликтологии изучал настроения украинского общества, а полученная информация передавалась российскому руководству для планирования политики по Украине.

Как утверждают в Генпрокуратуре, "Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины". Во время обыска у политолога обнаружили результаты социологического опроса, согласно которому "якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина". Многие украинские СМИ поспешили сообщить, что против Погребинского возбуждено дело по статьям "государственная измена" и "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Однако сам политолог назвал эту информацию "провокацией", заявив, что не имеет "никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля". А уже 4 апреля украинские журналисты встретили Погребинского в столице Венгрии Будапеште, откуда он планировал отправиться в немецкий Гамбург.

По данным прокуратуры, следствие по делу Погребинского продолжается и подозрение ему действительно не объявлено. Следователи разбираются с документами, изъятыми при обыске.

— Роль Погребинского соизмерима с ролью представителей украинских СМИ, в частности, упомянутого уже мною телеведущего Макса Назарова, насаждавшего украинскому зрителю нарративы российской пропаганды. И лично у меня и, полагаю, украинского общества огромное число вопросов не только к пророссийским политикам, журналистам и экспертам, но и к пятому президенту Украины [Петру Порошенко], который все это крышевал, был в договоренностях, ведь именно при нем буйно расцвела деятельность ОПЗЖ, с его подачи и с его помощью – иначе не могло быть, хорошо это знаю – украинские телеканалы оказались под фактическим контролем Медведчука, не говоря уже о торговле углем c неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей (Государственное бюро Украины расследует "угольное дело", фигурантами которого являются Медведчук и Порошенко – РС), о передаче в собственность Медведчуку украинского участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Обществу необходимо будет после войны дать ответы и на эти вопросы и наконец-то по серьезному заняться реформой государства, - подчёркивает политтехнолог Сергей Гайдай.

Законы о коллаборационизме

15 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, согласно которым за сотрудничество со страной-агрессором предполагается наказание от 15 лет до пожизненного тюремного заключения. После вторжения России в Украину Верховная рада приняла два закона о коллаборационизме: они касаются представителей украинской власти и обычных граждан, которые добровольно сотрудничали с представителями оккупационных властей.

Первый закон вводит ответственность по статье 111-1 УК Украины "Государственная измена": он касается людей, которые попытаются организовать выборы на оккупированных территориях или сами возглавить эти регионы после захвата их российскими войсками. Второй закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. Он лишает права занимать политические должности или заниматься определенной политической деятельностью на срок до 15 лет тех, кто сотрудничает с российскими оккупационными властями. К коллаборационизму, согласно документу, относится не только прямое сотрудничество и выполнение приказов российских военных, но и отрицание вооруженной агрессии против Украины; поддержка решений страны-агрессора; пропаганда в интересах России и передача России материальных ресурсов Украины.

Первым госслужащим, обвиняемым в коллаборационизме, стала Галина Данильченко, она согласилась на предложение оккупантов исполнять обязанности мэра Мелитополя. 13 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова начала расследование в отношении Данильченко по обвинению в государственной измене из-за попытки создать оккупационное правительство в Мелитополе. Расследование было началось по запросу городского совета Мелитополя, в котором Данильченко состоит во фракции "Оппозиционный блок", а недавно в Одессе сотрудники Государственного бюро расследований задержали по подозрению в коллаборации руководителя фракции ОПЗЖ Мариупольского городского совета Владимира Клименко.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины СБУ задерждала уже более 300 коллаборантов. Однако законы о коллаборантах, констатирует один из его авторов, депутат ВР от правящей партии "Слуга народа" Виталий Безгин, пока не позволяет наказывать всех, кто этого заслуживает:

— Мы видим, что у нас есть предпосылки на некоторых временно оккупированных территориях применять эти законы к тем, кто перешли на сторону оккупантов. Другое дело, что процедура привлечения к уголовной отверженности крайне демократична – есть СНБОУ, который непосредственно будет разбираться в этом вопросе. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов попросил ужесточить процедуру – сделать ее более простой в контексте того, что есть явные коллаборанты, и не хочется, чтобы страна теряла время в защите своего суверенитета в этом вопросе. Любые санкции не распространяются на ту или иную структуру автоматически. Не все члены ОПЗЖ подпадают под законы о коллаборантах, потому что среди них есть люди, которые сражаются на фронте против российских оккупантов и помогают в тылу. Фракция ОПЗЖ, согласно решению СНБОУ за сотрудничество со страной-агрессором, прекратила свое существование, но это не имеет отношения к конкретным депутатам Верховной рады. Свою парламентскую деятельность они продолжают. Что касается членов партии ОПЗЖ в местных советах, то там их фракции самораспускаются. С депутатами ВР – сложнее, поскольку существует процедура и нормы Конституции Украины. Поэтому говорить о том, что все пророссийские политики будут автоматически лишены депутатского мандата или попадут под санкции как коллаборанты – не приходится, хотя некоторые представители распущенной фракции ОПЗЖ подходят под классическое определение коллаборации, – убеждён депутат Верховной рады Виталий Безгин