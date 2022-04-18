Я спросил болельщика Лаврова, почему "Спартак" не в еврокубках снова?

Новые ракетные обстрелы со стороны российских войск украинских городов, в том числе Киева, Львова и Харькова, удары не только по военным, но и по гражданским объектам, жертвы среди мирного населения, в том числе среди детей. Агрессия России против Украины, которая продолжается уже 54 дня.

Символом несгибаемой твердости Украины стал Мариуполь, который российские войска пытаются взять уже почти два месяца. Там остаются очаги сопротивления, прежде всего, на территории металлургического завода «Азовсталь», где, по данным мариупольских властей, находятся не только военные, но и гражданские лица.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью американскому телеканалу CBS, в котором отметил, что судьба Мариуполя и его защитников, предоставление им коридора для выхода из города – сейчас ключевой фактор, касающийся возможности продолжения мирных переговоров.

Владимир Путин недавно заявил, что санкционный «блицкриг» Запада провалился. Прошло еще слишком мало времени, чтобы население в России по-настоящему почувствовало эффект западных санкций, отмечает в ответ экономист Наталья Зубаревич.

Сегодня отмечается столетие со дня основания футбольного клуба «Спартак». Из-за войны в Украине "Спартак" не смог сыграть в еврокубках нынешней весной, хотя стал единственным российским клубом, который пробился в плэй-офф. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает себя болельщиком "Спартака", говорит об этом в интервью. Но, получается, сделал все от себя зависящее, чтобы клубу навредить.

Впрочем, не только "Спартак", весь российский спорт сейчас, как говорится, "вне конкуренции".

Также сегодня в выпуске - представители каких социальных групп охотно подписывают контракты на службу в российской армии, подготовка к саммиту НАТО в Мадриде и почти мистические совпадения с сегодняшними событиями в советском мультфильме "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года.

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