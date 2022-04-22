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Гасан и Влад: "Я бежал, я бросил щит, но зато я жив"

Гасан и Влад: "Я бежал, я бросил щит, но зато я жив"
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Гасан и Влад: "Я бежал, я бросил щит, но зато я жив"

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Морское беженство — это то, с чем сталкивается сегодня Европа, бегущие с Ближнего Востока или из Северной Африки используют Средиземное море, как путь. Многие гибнут, но это та же тема «Одиссеи», преодоления моря по пути от рабства и гибели к свободе. Филолог Гасан Гусейнов и волонтер Влад Чумаченко

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