Гасан и Влад: "Я бежал, я бросил щит, но зато я жив"

Морское беженство — это то, с чем сталкивается сегодня Европа, бегущие с Ближнего Востока или из Северной Африки используют Средиземное море, как путь. Многие гибнут, но это та же тема «Одиссеи», преодоления моря по пути от рабства и гибели к свободе. Филолог Гасан Гусейнов и волонтер Влад Чумаченко