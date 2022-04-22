Гасан и Влад: "Я бежал, я бросил щит, но зато я жив"
Морское беженство — это то, с чем сталкивается сегодня Европа, бегущие с Ближнего Востока или из Северной Африки используют Средиземное море, как путь. Многие гибнут, но это та же тема «Одиссеи», преодоления моря по пути от рабства и гибели к свободе. Филолог Гасан Гусейнов и волонтер Влад Чумаченко
Другие материалы
-
22 апреля 2022
Гасан и Влад: "Я бежал, я бросил щит, но зато я жив"
-
-
15 апреля 2022
Олег и Джульетта: "Мои дети привыкли жить под бомбежками"
-
11 апреля 2022
Джамиля и Олеся: "Чехи сейчас возвращают свой старый долг"
-
08 апреля 2022
Анастасия Чуковская: "Наверное, я - доктор Айболит"
-
06 апреля 2022
Наталья Алексеенко: "Кто-то же должен делать город живым?!"