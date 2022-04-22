Лицом к событию. Осудил войну? Затравить на месте

"Верю, что чем значительнее будет это поражение, тем быстрее очнутся от своего позорного сна мои соотечественники", — написал драматург Михаил Дурненков. Председатель Союза театральных деятелей РФ Калягин потребовал исключить его из членов Союза. Артист Бурляев потребовал его посадить. Школа-студия МХАТ разорвала с ним контракт. И он такой не один. Об этом - кинокритик Екатерина Барабаш, политолог Станислав Белковский и драматург Михаил Дурненков.