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Лицом к событию. Осудил войну? Затравить на месте

Лицом к событию. Осудил войну? Затравить на месте
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Лицом к событию. Осудил войну? Затравить на месте

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"Верю, что чем значительнее будет это поражение, тем быстрее очнутся от своего позорного сна мои соотечественники", — написал драматург Михаил Дурненков. Председатель Союза театральных деятелей РФ Калягин потребовал исключить его из членов Союза. Артист Бурляев потребовал его посадить. Школа-студия МХАТ разорвала с ним контракт. И он такой не один. Об этом - кинокритик Екатерина Барабаш, политолог Станислав Белковский и драматург Михаил Дурненков.

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