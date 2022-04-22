Время Свободы: "За помощью от призыва в армию обращайтесь ко мне"

Украинские власти заявляют, что сделают все, чтобы спасти остающихся в Мариуполе бойцов ВСУ и мирных жителей города***Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной и финансовой помощи Украине, российским судам запрещено заходить в американские порты***Правозащитница Татьяна Котляр и ее коллеги предлагают бесплатно и законно помочь избежать призыва на срочную военную службу***Две трети граждан Грузии, согласно опросам, выступают за введение въездных виз для россиян