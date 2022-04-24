Поверх барьеров с Иваном Толстым

В первой части - Кто такие ирредента? Где они живут, в каких отношениях состоят с метрополией? Кого сегодня назвать этим словом? И как это перекликается с сегодняшними реалиями - в Крыму, Донбассе, Приднестровье? Ирредента в историческом ракурсе. Рассказывает Михаил Талалай. Во второй части программы - новая мемуарная глава Александра Горянина "Воспоминания о непрочитанном".
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