Поверх барьеров с Иваном Толстым

В первой части - Кто такие ирредента? Где они живут, в каких отношениях состоят с метрополией? Кого сегодня назвать этим словом? И как это перекликается с сегодняшними реалиями - в Крыму, Донбассе, Приднестровье? Ирредента в историческом ракурсе. Рассказывает Михаил Талалай. Во второй части программы - новая мемуарная глава Александра Горянина "Воспоминания о непрочитанном".