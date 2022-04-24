Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Поверх барьеров с Иваном Толстым
Подписаться
Поверх барьеров с Иваном Толстым

Подписаться

Подписаться

Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым
Embed
Поверх барьеров с Иваном Толстым

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

В первой части - Кто такие ирредента? Где они живут, в каких отношениях состоят с метрополией? Кого сегодня назвать этим словом? И как это перекликается с сегодняшними реалиями - в Крыму, Донбассе, Приднестровье? Ирредента в историческом ракурсе. Рассказывает Михаил Талалай. Во второй части программы - новая мемуарная глава Александра Горянина "Воспоминания о непрочитанном".

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG