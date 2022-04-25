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Матвей Вайсберг: "Я знаю эти нравы, я понимаю, кто к нам пришел"

Матвей Вайсберг: "Я знаю эти нравы, я понимаю, кто к нам пришел"
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Матвей Вайсберг: "Я знаю эти нравы, я понимаю, кто к нам пришел"

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Не сходить в пинакотеку я не мог, но смотрел я только на те работы, которые имели какой-то резонанс с событиями в Украине. Я - атеист и еврей, один раз я рисовал распятие, посвященное другу, и во всех рембрандтовских «Снятиях с креста» я увидел, что это самая трагическая тема в мировом искусстве.

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