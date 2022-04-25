В программе Радио Свобода "Лицом к событию" - сооснователь Форума свободной России, член Антивоенного комитета, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Ведет передачу Михаил Соколов.
Другие материалы
-
25 апреля 2022
Лицом к событию. Что похоронит режим Путина?
-
22 апреля 2022
Лицом к событию. Осудил войну? Затравить на месте
-
21 апреля 2022
Лицом к событию. Ле Пен отреклась от Путина?
-
20 апреля 2022
Лицом к событию. Чем Путин пугает мир?
-
19 апреля 2022
Лицом к событию. Вторая фаза Армагеддона
-
18 апреля 2022
Лицом к событию. Кремль хочет победы, народ ждет мира?