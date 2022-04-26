Лицом к событию. РФ репетирует парады. И вторжение в Молдову?

Серию взрывов на территории Приднестровья президент Молдовы Майя Санду связывает с попыткой внутренних сил подорвать стабильность в регионе. А вот Кремль и его пропагандисты уже увидели в этих взрывах "украинский след". Трактуют так, будто НАТО и Украина хотят напасть на Приднестровье и тем самым открыть против России "второй фронт". Ну и как водится в таких случаях, уже звучат голоса, что "нам стоит взять русских Приднестровья под свою защиту не дожидаясь этого!" Тирасполь на фоне обострения ситуации отменяет парад к 9 мая, а по всей России такие парады изо всех сил репетируют. Одновременно на авиабазе Рамштайн в Германии министр США Ллойд Остин объявляет о беспрецедентной военнной поддержке Украине со стороны 40 стран мира. Об этих соытиях - военные эксперты Юрий Федоров и Михаил Самусь, и руководитель "Левада-Центра" Денис Волков.