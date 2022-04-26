Время Свободы: "Покушение" на Соловьева. "Убийство Политковской и Немцова Путин терактом не называл"

В городе Кременная в Луганской области во время совещания силовиков так называемой «ЛНР» произошел взрыв, есть жертвы. Можно ли говорить о партизанской войне России против Украины?***Владимир Зеленский призвал украинцев продолжить сопротивление российской агрессии, чтобы обеспечить для Украины долгосрочный мир в будущем***Российские власти заявляют о предотвращении покушения на Владимира Соловьева, которое они рассматривают как попытку теракта***Имя Чулпан Хаматовой исчезло с сайта театра «Современник» после ее выступления на антивоенном концерте в Риге***Чем похожи катастрофа на Чернобыльской АЭС 36 лет назад и нынешняя агрессия России против Украины