Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Дороги к свободе
Подписаться
Дороги к свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Дороги к свободе. Война, Запад и украинское общество

Дороги к свободе. Война, Запад и украинское общество
Embed
Дороги к свободе. Война, Запад и украинское общество

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Каждый день войны меняет нас до неузнаваемости. Как изменились Украина, Россия и Запад? Собеседники Виталия Портникова - Тарас Возняк, украинский культуролог, политолог, главный редактор и основатель независимого культурологического журнала «Ї» и Андрей Пионтковский, российский политолог и публицист

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG